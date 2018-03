JAKARTA - Lembaga penelitian luar angkasa merilis rekaman baru yang menggambarkan UFO di Institute To The Stars Academy of Arts and Science (TTSA). Video yang diambil pada 2015 baru-baru ini dideklasifikasi oleh Department of Defense (DoD) dengan menunjukkan cuplikan yang diambil oleh pilot jet tempur Amerika Serikat.

Dilansir dari Inverse, TTSA mengatakan bahwa rekaman yang diambil oleh Raytheon sama sekali tidak berubah, pod inframerah ini berisi sensor paling canggih dan sistem pelacakan yang kuat di pasaran. Dalam video yang diperoleh TTSA melalui permintaan Freedom of Information, pilot mengunci sistem pelacakannya ke benda putih kecil yang terbang di atas laut selama sekira 30 detik.

Dalam kasus ini, pertanyaan mengenai benda putih kecil yang terbang di atas laut adalah UFO, atau dapat juga dikatakan sebagai fenomena udara yang tak dikenal. Sebuah eufemisme atau kata yang mungkin diangkat untuk menggugurkan stigma mengenai UFO.

Institute To The Stars Academy of Arts and Science memiliki beberapa alasan di balik kegembiraannya mengenai rekaman tersebut. Satu hal yang dianggap aneh adalah saat ditunjukkan pertanyaan mengenai tidak adanya sayap atau ekor yang dapat dilihat dari benda tersebut.

Selain ketidakcakapan mengenai UFO, dalam catatan TTSA pun tidak ada asap yang diambil oleh sensor inframerah tersebut. Sebaliknya, jet tempur memiliki ciri khas aliran knalpot yang mudah dikenali bahkan saat pergi dengan kecepatan rendah.

Video yang ada hanyalah bagian terakhir dari bukti yang dikeluarkan oleh Institut Penelitian DeLonge, untuk mendukung keyakinannya terhadap alien yang benar-benar ada. DeLonge dianugerahi UFO Research of the Year oleh perusahaan media yang fokus terhadap UFO, Open Minds pada 2017.

Didirikan oleh DeLonge dan mantan pejabat CIA, Jim Semivan pada 2015, To The Stars Academy mengumpulkan ilmuwan dan peneliti untuk mempelajari kehidupan yang ada di luar Bima Sakti. Rekaman yang ada mungkin tampak seperti bukti yang sangat lemah jika TTSA ingin mengklaim objek di video tersebut.

