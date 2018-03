JAKARTA - Salah satu buah yang bisa diolah menjadi berbagai variasi makanan ialah pisang. Umumnya, pisang memiliki warna kuning. Tahukah Anda apa yang menyebabkan pisang memiliki warna kuning?

Pisang merupakan buah-buahan tropis yang cukup digemari dengan kandungan nutrisi dalam terbilang cukup lengkap. Kandungan pisang antara lain air, gula, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

Mengapa pisang berwarna kuning ialah disebabkan karena pigmen warna (carotenoids) bernama xanthophylls. Carotenoids adalah pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan kromoplas tumbuhan yang berfungsi untuk memberi warna pada buah-buahan.

Pisang akan menjadi kuning matang karena jumlah penurunan klorofil, maka warna asli pisang akan keluar menggantikan warna hijau klorofil. Penurunan klorofil, memungkinkan pigmen xanthophylls untuk menunjukkan warna kuning.

Xanthophylls adalah pigmen yang sama memberi warna kuning di daun dan pepaya. Warna kuning di pisang menunjukkan bahwa kulitnya mulai matang dan secara otomatis melepaskan gula ke dalam daging buah. Momen Inilah yang mengubah rasa pisang menjadi manis.

Perlu diingat, tidak semua pisang bewarna kuning, di daerah lain pisang bisa tumbuh dengan berbagai macam warna. Pisang Fuzzy misalnya, ia bewarna pink cerah, lalu ada pisang merah Dacca, dan terakhir pisang ungu Violacea.

Rupanya tidak hanya berwarna kuning, pisang juga bisa memiliki warna biru. Kabarnya, Warna biru pada buah ini merupakan hasil eksperimen dari beberapa para ilmuwan yang berasal University of Innsbruck (Austria) dan Columbia University (New York, AS).

Tim peneliti menjelaskan bahwa fenomena pisang berwarna biru ini merupakan yang pertama kali terjadi di dunia. Pisang bisa berwarna biru akibat dari degradasi klorofil yang mematangkan buah tersebut, setelah itu dispektrum dengan menggunakan sinar ultraviolet.

Klorofil adalah kelompok pigmen fotosintesis yang terdapat dalam tumbuhan atau buah-buahan, yang menyerap cahaya merah, biru, dan ungu, serta merefleksikan cahaya hijau yang menyebabkan tumbuhan atau buah-buahan tersebut memperoleh ciri warnanya.

(ahl)