JAKARTA - Sudah jatuh, tertimpa tangga. Mungkin inilah ungkapan yang tepat bagi Facebook saat ini. Hal ini dikarenakan di tengah kisruh kasus kebocoran data yang terjadi saat ini, salah satu pentolan Facebook yang membawahi divisi keamanan layanan, Alex Stamos dikabarkan akan mengundurkan diri.

Alex dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya mulai Agustus. Meski demikian, dia menegaskan bahwa dirinya saat ini masih bekerja untuk Facebook sampai hari pengunduran dirinya tiba.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.— Alex Stamos (@alexstamos) March 19, 2018