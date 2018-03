JAKARTA - Carolina Utara telah menjadi daftar 10 negara teratas untuk penampakan UFO. Penampakan lokal terbaru dilaporkan ke pusat pada 3 Maret.

Kabarnya, terlihat 15 hingga 20 bola berwarna orange terang mendesing tanpa suara ke utara dan ke selatan menuju Charlotte Douglas International Airport.

Dilansir dari Charlotte Observer, terlihat dalam garis lurus sejauh yang dapat dilihat, dari kiri ke kanan bahkan langit penuh dengan benda misterius tersebut. Sekira 15 sampai 20 bola yang masing-masingnya terhuyung di belakang satu sama lain. Semuanya berada dalam ketinggian yang sama, diperkirakan 1.000 sampai 2.000 kaki dan jarak satu sama lain mencapai 75 sampai 100 kaki.

Saat penemu melihat benda-benda tersebut, beberapa di antaranya mulai meredup dan kemudian benar-benar mati total. Dalam sebuah catatan, salah satu media Online berbicara dengan saksi, dan terdengar tidak mengada-ngada.

Organisasi seperti Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal telah menghabiskan banyak waktu untuk membongkar penampakan tersebut. Bagaimanapun banyak yang menganggap bahwa penampakan UFO adalah omong kosong.

Peter Davenport, direktur National UFO Reporting Center mengatakan bahwa manusia baru menyadari bahwa tampaknya Bumi memiliki tamu dan berada di sekitar Bumi cukup sering. Pusat tersebut mengumpulkan 2.818 penampakan UFO di Carolina Utara sejak tahun 1950, tepat di bawah Michigan yang mencapai 2.913, sementara Carolina Selatan memiliki 1.716 laporan.

Laporan lainnya adalah pada 1 Januari, di mana penduduk Mooresville melaporkan melihat 3 lampu yang terang dan terbang dengan formasi V di atas Danau Norman. Lampu tersebut terlalu besar dan terlalu terang untuk menjadi pesawat komersial, tentu terlihat terbang lebih cepat dari pesawat terbang biasanya.

