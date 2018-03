JAKARTA - Roket SpaceX meluncur mencapai lapisan ionosphere Bumi saat peluncuran di California tahun lalu. Misi peluncuran tersebut mungkin mengganggu satelit GPS.

Dilansir Theregister, Jumat (23/3/2018), roket Falcon 9 diledakkan dari Vandenberg Air Force Base pada 24 Agustus tahun lalu. Roket membawa Formosat-5, satelit observasi Bumi yang dibangun oleh National Space Organization Taiwan.

Ketika roket mencapai kecepatan supersonik beberapa menit setelah lepas landas, roket itu mengirimkan gelombang akustik kejut atau shock acoustic waves (SAW) melalui atmosfer.

SAW terus meluas selama sekira 20 menit dengan kecepatan sekitar 629 hingga 726 meter per detik. Ini merupakan rekor roket dengan SAW terbesar menurut catatan Advancing Earth and Space Science.

Kepulan asap roket 'merobek' lubang raksasa, kira-kira 900 kilometer (559 mil) dengan diameter membentang hingga 1.770.000 kilometer persegi, lebih dari empat kali luas total California.

Sekadar informasi, ionosfer adalah wilayah atmosfer bagian atas Bumi yang berisi partikel yang telah terionisasi dari sinar matahari. Para peneliti memperkirakan bahwa SAW menyebabkan elektron menjauh, atau menyebabkan kandungan elektron total berkurang sebanyak 70 persen.

Baca juga: Meluncur ke Mars, SpaceX Klaim Roket Falcon Heavy Paling Kuat di Dunia

Para peneliti menganggap ini mungkin cukup kecil dan bisa menyebabkan berbagai kesalahan dalam navigasi GPS hingga satu meter. Efek ini mungkin tidak cukup signifikan untuk menyebabkan masalah besar sampai SAW hilang.

Para peneliti menganggap fluktuasi itu mungkin cukup kecil dan bisa menyebabkan berbagai kesalahan dalam navigasi GPS hingga satu meter - tidak cukup signifikan untuk menyebabkan masalah besar sampai SAW hilang.

Baca juga: Kisah Sukses Elon Musk sang Pendiri SpaceX

SpaceX beberapa waktu terakhir kian tersohor, terlebih usai kesuksesan meluncurkan mobil ke luar angkasa.

Pada Februari 2018, webcast SpaceX menayangkan Tesla Roadster melesat dibawa roket ke luar angkasa dengan tulisan "JANGAN PANIK" terlihat di dashboard. Elon Musk, CEO SpaceX memposting live video yang memperlihatkan "Starman", boneka maneken meluncur seolah mengemudikan Tesla Roadster merah di luar angkasa dan bersarung tangan putih.

(ahl)