JAKARTA - Selama beberapa hari belakangan ini berhembus kabar jika CEO Facebook, Mark Zuckerberg mengungkap cara mengecek sebuah akun apakah telah diretas atau tidak. Hal ini mencuat setelah berita kebocoran data pengguna Facebook menggaung di internet.

Kabarnya, menurut sebuah postingan berantai, cara untuk melakukan pengecekan ini pun sangatlah mudah. Para pengguna hanya perlu mengetikkan kata “BFF” di kolom komentar sebuah postingan.

Jika setelah melakukan posting kemudian teks BFF menjadi warna hijau, maka berarti akun tersebut bebas dari peretasan. Jika teks BFF tersebut masih berwarna hitam, maka artinya akun sudah diretas dan wajib hukumnya para pengguna untuk mengganti password mereka.

Baca Juga : Ini Cara Hapus Akun Facebook Lewat Ponsel

Maka tak heran, jika saat ini para pengguna Facebook, baik di Indonesia maupun di bagian dunia lain berbondong-bondong melakukannya. Banyak pengguna yang mengatakan berhasil menampilkan teks BFF berwarna hijau, namun ada juga yang masih berwarna hitam. Namun, apakah metode ini benar adanya?

Ternyata, semua ini hanyalah hoax belaka. Di dalam sebuah situs bernama Medium, seorang pengguna bernama CkJustin membeberkan bahwa hal tersebut tidak benar adanya.

“BFF bisa berubah warna karena fitur Facebook bernama ‘Text Delight’,” tulisnya.

Baca Juga : 4 Cara Amankan Akun Facebook Sebelum Pertimbangkan Menghapus Akun

Fitur ini sebenarnya sudah diluncurkan oleh Facebook pada akhir tahun lalu. Fitur Text Delight merupakan cara Facebook agar sebuah tulisan pada status ataupun komentar lebih bervariasi dan berwarna.

Hal ini mengizinkan pengguna menuliskan kata tertentu seperti "Bff", "Rad", "LMAO", "Thank You So Much","Congratulations atau Congrats', atau kata "You Got This", maka otomatis kata-kata tersebut akan berubah warna dan juga ada efek animasi.

Intinya, pengguna harus lebih bijak lagi dalam menelaah sebuah informasi. Jangan sampai, saat pengguna telah mengikuti apa yang ada di internet dan ternyata hal tersebut merupakan tindakan yang kurang baik, maka pengguna sendiri yang akan mendapatkan kerugian. (chn)

(kem)