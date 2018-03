JAKARTA - CEO Facebook Mark Zuckerberg nampaknya masih akan terus meminta maaf kepada para seluruh pengguna Facebook di beberapa negara. Hal ini dia lakukan di beberapa platform, seperti melalui laman Facebook pribadinya dan juga memberikan pernyataan resmi.

Dan bahkan baru-baru ini, pria yang akrab dipanggil Zuck tersebut baru saja menuliskan surat permintaan maaf di beberapa koran kenamaan di Amerika dan Inggris. Total ada 10 koran yang disewa oleh Zuck untuk meminta maaf.

“Ini adalah pelanggaran kepercayaan dan saya minta maaf kami tidak melakukan lebih banyak pada saat itu. Saya berjanji untuk melakukan yang lebih baik untuk Anda,” tulis Zuck di dalam iklan tersebut, seperti dikutip dari laman The Verge.

Untuk memberikan sentuhan lebih personal, Zuck pun membubuhkan tanda tangan di bagian bawah iklan tersebut. Dan sontak saja, hal ini menjadi viral di media sosial.

Facebook took out full page ads in the NYT, WSJ, WashPost, and 6 UK papers today https://t.co/kMA822kTpU pic.twitter.com/CUEYwyWuTT— Brian Stelter (@brianstelter) March 25, 2018