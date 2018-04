JAKARTA - Game yang bisa dimainkan di Xbox 360 kini bisa dimainkan pula di perangkat konsol Xbox One. Game tersebut ialah Call of Duty 4: Modern Warfare yang kini masuk dalam daftar permainan yang didukung fitur backward compatibility.

Dilansir Vg247, Jumat (30/3/2018), apabila gamer ingin menguji kembali Call of Duty 4: Modern Warfare yang tidak mengalami perubahan, maka gamer bisa melakukannya di Xbox One.

Seperti semua rilis backward compatibility, ini berarti gamer bisa memasukan disc dan Xbox One secara otomatis mengunduh versi terbaru. Alternatif lainnya ialah gamer bisa membeli game itu di toko, yang baru-baru ini dijual dengan banderol harga USD17 atau USD15.

Kedua modus baik single player maupun multiplayer seharusnya dapat bekerja dan gamer bisa mendapatkan peningkatan frame-rate atau dorongan grafis jika Anda memainkannya di Xbox One X. Meskipun demikian, Microsoft belum secara eksplisit menyatakan peningkatan tersebut.

Munculnya dukungan fitur backward compatibility untuk Call of Duty 4 menunjukkan sekuel lainnya, Modern Warfare 2 dan Modern Warfare 3 adalah dua game yang tak mendapatkan dukungan fitur tersebut.

Sekadar informasi, Call of Duty 4: Modern Warfare dirilis pada 2007. Game ini mendapatkan pujian dan memiliki penjualan yang mengesankan.

Bagi penggemar seri Call of Duty, permainan terbaru yang telah diluncurkan ialah Call of Duty: WWII. Game tersebut dirilis pada 3 November 2017 dan bisa dimainkan di PS4, Xbox One dan Microsoft Windows.

Game first person shooter itu dikembangkan oleh Sledgehammer Games dan diterbitkan oleh Activision. Permainan perang itu mengambil setting tempat ketika terjadinya Perang Dunia II.

