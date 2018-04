JAKARTA - Beberapa spesies baru dari tawon hingga kepiting diberikan nama sesuai karakter Harry Potter. Ilmuwan Brasil telah memberi nama laba-laba gua yang baru diidentifikasi bernama Ochyrocera ararog, seperti peliharaan tokoh Hagrid dalam film Harry Potter.

Dilansir dari Mentalfloss, tetap dengan tema inspirasi para peneliti juga memilih nama klasik untuk enam arachnida tambahan yang telah ditemukan di bawah tanah di Brazil Utara. Peneliti menerbitkan berita tentang temuannya pada 11 Januari 2018.

Sebuah tim dari pusat penelitian biologi Brasil Institute Butantan, Sao Paulo menemukan laba-laba yang tinggal di gua dengan 2.000 spesimen dewasa yang dikumpulkan selama lima tahun penelitian. Ketujuh spesies termasuk ke dalam genus Ochyrocera dan berada di bawah tanah di gua-gua besi di Pará.

Para ilmuwan mengatakan wilayah itu mungkin mengandung lebih banyak laba-laba meskipun kegiatan penambangan mengurangi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

Berbeda dengan Aragog yang berukuran besar. Ia berbeda dari banyak makhluk yang mencintai gua karena tidak semuanya putih pucat dan tidak kehilangan satu pun dari enam mata. Laba-laba secara teknis mampu menghabiskan seluruh hidup mereka di gua, tetapi ia dikenal merangkak menuju luar gua.

Selain Ochyrocera aragog, para peneliti terinspirasi untuk menyebut beberapa laba-laba gua di Brasil setelah tokoh-tokoh menyeramkan dari karya fantasi seperti George R.R. Martin A Song of Ice and Fire, J.R.R. Tolkien The Lord of the Rings dan The Silmarillion, dan H. P. Lovecraft The Call of Cthulhu.

Ini bukan pertama kalinya seekor laba-laba diberi nama dari hewan peliharaan Hagrid. Pada 2017, para ilmuwan dari Universitas Teheran menjuluki spesies baru laba-laba serigala yang ditemukan di tenggara Iran, Lycosa aragogi.

(ahl)