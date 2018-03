JAKARTA - Instagram beberapa waktu lalu melakukan pemblokiran terhadap salah satu situs penyedia layanan GIF, yakni Giphy. Hal ini dikarenakan ada laporan yang menyebutkan jika di layanan tersebut terdapat sebuah konten yang menyinggung salah satu ras yang tinggal di Amerika.

Pihak Instagram sendiri mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak Giphy terkait masalah tersebut. Instagram meminta pihak Giphy untuk memfilter konten mereka untuk menjaga kenyamanan pengguna platform mereka.

Dan dalam waktu dekat ini, nampaknya platform media sosial berbasis foto tersebut akan mencabut larangan tersebut.

Baca Juga : Instagram dan Snapchat Blokir Giphy, Ada Apa?

“Kami telah menjalin kontak dengan Giphy selama proses ini dan kami yakin mereka telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengguna Instagram memiliki pengalaman yang baik,” ujar pihak Instagram seperti dikutip dari laman Ubergizmo.

Di sisi lain, pihak Giphy pun sudah melayangkan permintaan maaf mereka. Dalam sebuah pernyataan, mereka merasa bersalah dan akan bertanggung jawab atas kejadian tidak mengenakkan tersebut.

“Kepada siapa pun yang tersinggung, kami minta maaf. Kami bertanggung jawab penuh atas peristiwa terbaru ini dan dalam situasi apa pun Giphy tidak memaafkan atau mendukung konten semacam ini,” jelas pihak Giphy.

Selain itu, tak luput juga piha Giphy berjanji untuk lebih memperketat lagi penyaringan konten yang ada di dalam platform mereka.

“Kami juga telah menyelesaikan penyelidikan penuh terhadap sistem dan proses moderasi konten kami dan telah membuat perubahan khusus pada proses kami untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” lanjut mereka.

Baca Juga : Google Caplok Perusahaan GIF yang Hampir Bikin WhatsApp Diblokir di Indonesia

Sekedar informasi, para pengguna Instagram dikagetkan oleh konten yang mengandung unsur rasis, konten tersebut berbunyi 'N**** Crime Death Counter - Keep Cranking Bonzo, the Numbers Just Keep on Climbing!'.

Konten ini seakan menyerang kaum kulit hitan yang tinggal di daerah Amerika. Tentunya, hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman.

Selain Instagram, Snapchat pun ikut memblokir situs tersebut. Namun belum ada pemberitahuan apakah Snapchat juga akan segera mencabut larangan tersebut setelah Giphy berjanji akan memperketat layanan mereka. (chn)

(kem)