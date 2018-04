JAKARTA - Markas besar YouTube di San Bruno, Amerika dikabarkan ditembaki oleh orang tak dikenal. Kejadian ini terjadi pada Selasa (3/4/2018) siang waktu setempat, tepat pada saat para pegawai sedang makan siang.

Kepala Kepolisian San Bruno Ed Barberini mengungkapkan, pelaku dari penembakan ini ternyata seorang wanita yang identitasnya masih di rahasiakan. Dan sayangnya, seusai melakukan penembakan, sang pelaku menembak mati dirinya sendiri.

Dari kasus penembakan ini, terdapat empat korban dari pihak pegawai YouTube. Satu orang pria berumur 36 tahun dalam kondisi kritis, satu wanita berusia 32 tahun dalam kondisi serius, serta seorang wanita berusia 27 tahun dalam kondisi yang cukup baik. Ketiganya langsung dilaikan ke Rumah Sakit Umum Zuckerberg San Francisco Brent Andrew.

Sedangkan satu korban lain yang terkilir pada saat kejadian penembakan tersebut berlangsung dilarikan ke Pusat Medis Kaiser Permanente South San Francisco.

Atas kejadian ini, beberapa ratus karyawan YouTube pun terpaksa harus dievakuasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindakan kriminal lanjutan.

Mendengar adanya kasus penembakan ini, CEO Google Sundar Pichai mengaku kaget. Dia pun mengucapkan belasungkawa terhadap para korban penembakan di markas pusat YouTube.

“Ini sangat menyedihkan yang saya katakan kepada Anda - berdasarkan informasi terbaru - empat orang terluka dalam aksi kekerasan yang mengerikan ini. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung mereka dan keluarga mereka saat ini,” ujar Pichai seperti dikutip dari laman The Verge, Rabu (4/4/2018).

Selain itu, CEO Apple Tim Cook juga mengucapkan belasungkawa terhadap korban dari penembakan di markas besar YouTube.

“Dari semua keluarga Apple, kami menyampaikan belasungkawa dan dukugngan kami terhadap tim YouTube dan Google, terutama untuk para korban dan keluarganya,” ujar Cook dalam akun Twitter Pribadinya.

