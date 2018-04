JAKARTA - Sebuah serangan peretas kembali menyerang sebuah situs kenamaan dunia. Kali ini, YouTube dikabarkan menjadi korban dari kelompok peretas yang mengatasnamakan dirinya sebagai Prosox dan Kuroi’sh.

Aksi peretas kali ini tidak mencuri data atau menyebar virus yang dapat merusak perangkat korbannya. Melainkan, mereka menghapus beberapa video YouTube populer, terutama video klip dari beberapa artis kenamaan.

Contohnya saja, mereka telah menghapus video klip Despacito yang telah ditonton lebih dari 5,5 miliar kali oleh pemirsa di seluruh dunia. Selain itu, video klip milik Adele yang berjudul Hello sudah berganti nama menjadi ‘x - Hacked by Prosox & Kuroi'SH greats : 18-25 from JVC’.

Baca Juga : Pelaku Hacker yang Ditangkap FBI & Polda Metro Masih Berstatus Mahasiswa

Aksi para peretas pun tidak sampai disitu saja. Melainkan beberapa musisi lain seperti Katy Perry, Tylor Swift, Shakira, dan Iggy Azalea juga sempat terdampak, meskipun tidak separah video klip Despacito.

Melansir dari laman The Independent, Rabu (11/4/2018), pada video Despacito muncul gambar beberapa orang berkostum oranye, yang menggunakan topeng yang diduga merupakan para pelaku peretasan.

Topeng yang dipakai pun tidak mirip topeng ‘Guy Fawkes’, yang sering digunakan oleh peretas Anonimous. Melainkan mereka memakai topeng pria berkumis yang menyerupai Salvador Dali, seniman asal Prancis.

Selain itu, dari sebuah akun Twitter yang diduga milik pelaku, mereka menyatakan apa yang dilakukan hanyalah untuk bersenang-senang saja. Mereka tampaknya belum memiliki niat jahat kepada para pengguna YouTube.

“(Meretas YouTube) hanya untuk bersenang-senang. Saya hanya menggunakan [skrip] ‘youtube-change-title-video’ dan saya menulis ‘diretas’. Jangan salah menilai saya, saya suka YouTube," tulis sang pelaku.

Terkait dengan masalah penghapusan video ini, pihak Vevo selaku pengunggah video

Despacito pun angkat bicara. Mereka mengaku jika pihaknya akan melakukan sesuatu terhadap masalah ini.

Baca Juga : Tim Kurator YouTube Turun Tangan Cegah Konten Negatif untuk Anak-Anak

"Kami akan terus menyelidiki sumber pelanggaran itu," ujar perwakilan Vevo.

Sedangkan pihak YouTube sendiri mengaku telah mengambil tindakan. Mereka juga akan mengusut masalah ini secepatnya.

“Kami bekerja cepat dengan mitra kami untuk menonaktifkan akses ketika mereka menyelidiki masalah tersebut,” ujar perwakilan YouTube. (chn)

(kem)