JAKARTA – MNC Now mempersembahkan film terbaru di layanannya yaitu Chrisye secara eksklusif. Mulai 30 Maret 2018, para pengguna aplikasi MNC Now dapat menonton film produksi MNC Pictures tersebut melalui streaming dan gratis.

COO MNC Now Aditya Haikal mengungkapkan, pihaknya akan terus fokus dalam meningkatkan layanannya dengan menambah galeri film untuk bisa dinikmati masyarakat Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk terus mengutamakan pelayanan dan kenyamanan bagi semua pelanggan MNC Now, salah satunya dengan terus menambah film-film pilihan yang terbukti telah menjadi favorit masyarakat pada layar bioskop,” ujarnya.

Film yang tahun lalu mendulang sukses di bioskop Tanah Air tersebut mengangkat kisah musisi legendaris Chrisye, yang diperankan oleh aktor Vino G. Bastian. Selain itu, film ini juga dinilai berhasil menceritakan perjalanan hidup Chrisye dengan cukup detail.

“Sebuah kebanggaan bagi kami dapat memiliki film Chrisye secara eksklusif tepat pada hari di mana Chrisye meninggalkan kita untuk selamanya,” tambah Haikal.

Dia pun berharap, dengan hadirnya film ini di MNC Now masyarakat Indonesia dapat selalu mengenang musisi legendaris itu dengan menontonnya secara streaming di aplikasi MNC Now secara gratis.

Saat ini, aplikasi MNC Now dapat diunduh di Google Play Store dan App store. Setiap pengguna MNC Now bisa mengakses layanan MNC Now dengan menggunakan perangkat smartphone, tablet dan laptop. Tak hanya film Chrisye, ribuan jam film lainnya dan premium TV Channel juga tersedia di aplikasi ini.

(kem)