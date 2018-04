JAKARTA - Facebook dikabarkan telah menepati janji mereka dalam memberikan notifikasi para korban kebocoran data Cambridge Analyctica. Hal ini telah dilakukan oleh Facebook semenjak Senin (9/4/2018) pagi.

Beberapa pengguna Facebook yang menjadi korban pun mengaku sudah mendapatkan notifikasi tersebut di laman Facebook mereka. Hal ini juga berlaku bagi para 1,096 juta korban kebocoran data Facebook dari Indonesia.

Mengutip dari laman The Verge, Rabu (11/4/2018), ternyata masih banyak pengguna media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut yang khawatir apakah mereka menjadi korban atau tidak, meski tidak mendapatkan notifikasi di laman Facebook pribadi mereka.

Mendengar banyaknya permintaan pengguna untuk mengecek apakah akun mereka menjadi korban atau tidak, pada akhirnya Facebook membuka sebuah fitur di mana semua orang dapat mengecek apakah akun mereka menjadi korban atau tidak.

Para pengguna tinggal membuka laman pusat bantuan Facebook atau dengan mengklik di sini. Perlu diingat, saat mengakses laman tersebut, pengguna disarankan sudah masuk ke dalam akun masing-masing untuk mengecek apakah akun tersebut menjadi korban atau tidak.

Jika akun pengguna tidak menjadi korban, maka akan muncul notifikasi yang berbunyi, "Berdasarkan catatan kami, baik Anda maupun teman Anda tidak masuk ke This Is Your Digital Life. Akibatnya, tidak muncul informasi Facebook Anda dibagi dengan Cambridge Analytica oleh This Is Your Digital Life".

Sedangkan jika akun para pengguna Facebook menjadi korban, pihak Facebook akan meminta pengguna untuk mengubah pengaturan aplikasi mereka. Di sini, pengguna diminta untuk melepas pemasangan aplikasi This Is Your Digital Life.

Namun sekiranya, tidak ada salahnya Anda mengecek akun Facebook melalui tautan di atas. Selain itu, tidak ada salahnya juga Anda memeriksa daftar aplikasi Facebook dan melepas pemasangan aplikasi yang dirasa sedikit mencurigakan, terutama yang berupa kuis serupa This Is Your Digital Life.

Sekedar informasi, pada hari ini, Rabu (11/4/2018), CEO Facebook akan memberikan kesaksiannya di hadapan dewan parlemen Amerika. Dia diminta menjadi saksi, terkait masalah kebocoran 87 juta pengguna akun media sosial miliknya tersebut.

Selaain itu, pada pertemuan antara Kominfo dengan Facebook pekan lalu, pihak Kominfo telah meminta pihak Facebook untuk menutup semua aplikasi pihak ketiga yang berjalan di Facebook, terutama yang berkaitan dengan kuis kepribadian. Namun hingga saat ini, masih belum ada respon dari pihak Facebook mengenai hal tersebut. (chn)

