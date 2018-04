TAK terasa gelaran akbar Indonesian Idol 2018 kini sudah menyisakan dua Grand Finalis, Maria dan Abdul. Setelah berbulan-bulan berusaha menampilkan yang terbaik tak hanya bagi para juri, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia pencinta Indonesian Idol, keduanya menantikan momen terpenting. Siapa yang akan menjadi The Next Indonesian Idol Season 9? Sambil menantikan momen menegangkan tersebut, yuk, kenalan dulu dengan sosok Maria dan Abdul.

Maria Simorangkir

Maria yang bernama lengkap Maria Dwi Pertama Simorangkir ini lahir di Medan pada 7 Oktober 2001. Di usianya yang belum 17 tahun, Maria sudah cukup banyak makan asam garam di dunia menyanyi. Putri tunggal dari pasangan Maringan Simorangkir dan Rohani Simanjuntak ini sejak usia 2,5 tahun sudah menunjukkan bakat menyanyi yang menonjol. Tampaknya bakat ini datang dari sang ayah yang juga hobi tarik suara.

Berbagai les diikuti Maria untuk mengembangkan bakatnya, mulai dari les vokal hingga les bermain musik. Tak hanya lihai berolah vokal, Maria juga mahir memainkan alat musik seperti piano, gitar dan biola. Tak heran jika Maria juga dikenal sebagai pianis di Band Pengiring Kebaktian di Gereja HKBP Sei Putih Medan, Sumatera Utara.

Sepak terjang Maria di ajang unjuk bakat ternyata sudah dimulai jauh sebelum Indonesian Idol 2018. Saat Maria masih berumur 12 tahun, dia sudah ikut Indonesian Idol Junior 2014 dan bahkan berhasil masuk 5 besar Idol Junior 2014. Kini di Indonesian Idol 2018, gadis muda yang mengidolakan Anggun, Agnez Mo, Beyonce, dan Rihanna ini semakin berjaya. Dengan warna vokalnya yang khas, Maria yang sempat membawakan lagu Never Enough milik Loren Allred ini mengundang banyak perhatian. Termasuk dari Loren Allred sendiri yang mengapresiasi Maria lewat teleconference!

Mempunyai hobi bernyanyi, tentunya dia ingin selalu update lagu-lagu terbaru yang sedang hits. Dari hal yang sangat dia banggakan itu, Maria merasa harus selalu mengasah kemampuan tarik suaranya untuk penampilannya diatas panggung. Selain itu, untuk memaksimalkan aksi panggungnya, Maria selalu ingin tampak anggun dengan gaya fashion dan make-up yang selalu update.

Ahmad Abdul

Satu lagi Grand Finalis yang mampu mencuri perhatian juri dan penggemar Indonesian Idol adalah Ahmad Abdul. Pria kelahiran Kupang, 31 Mei 1990 ini telah lama menetap di Bali. Ada cerita unik di balik nama pria yang pernah menjadi vokalis band Nullify ini. Nama pria yang merupakan anak dari pasangan Abullah S. Beladjam dan Gama ini ternyata merupakan gabungan nama idola orangtuanya. Ahmad berasal dari Ahmad Albar dan Abdul diambil dari Paula Abdul.

Anak pertama dari tiga bersaudara yang besar di Denpasar ini sedari kecil memang bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Impian itu kini diwujudkannya dengan mengikuti Indonesian Idol. Tak sia-sia, Ahmad nampaknya mampu memukau para juri dengan suara merdunya. Ternyata tak hanya berbakat menyanyi, Abdul yang juga seorang desainer grafis ini juga bakat melukis. Dia bahkan pernah membuatkan sketsa untuk kelima juri yaitu Armand Maulana, Ari Lasso, Maia Estianty, Bunga Citra Lestari, dan Judika.

Mengidolakan Andien, Tompi, Vidi Aldiano, Judika, dan Rossa, Abdul bisa dibilang terinspirasi dari mereka. Kerennya lagi, Abdul ternyata juga banjir apresiasi dari musisi kelas dunia seperti Adam Levine, Kodaline, dan Calum Scott. Ketiganya bahkan mem-follow akun media sosial Abdul! Tak hanya itu, Kodaline malahan sudah mengajak Abdul untuk mengerjakan proyek bersama.

Mempunyai hobi membuat lagu, Abdul selalu mencari inspirasi lagunya di internet. Apalagi sedang mengerjakan proyek musik dengan idolanya, Kodaline. Walaupun dia selalu membawakan lagu beraliran pop, tetapi Abdul mempunyai sisi lain soal referensi musiknya di luar jalur suaranya. Bahkan dari aliran band metal sampai post-hardcore kerap didengarkannya. Mendengarkan lagu beraliran metal dirasa cukup penting baginya hanya untuk meningkatkan mood, di kala penat melanda dengan lagu-lagu pop yang biasa ia dengarkan.

Aksi Maria dan Abdul yang 'berlaga'di atas panggung Indonesian Idol ini tentunya akan semakin seru. Panggung Grand Final Indonesian Idol akan menjadi saksi penampilan terbaik mereka.

