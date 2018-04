JAKARTA - Spotify baru saja melakukan perombakan terhadap aplikasi mereka. Banyak hal yang berubah, dan salah satunya adalah perombakan besar-besaran bagi para pengguna layanan gratis mereka.

Tampilan terbaru dari Spotify ini benar-benar ditujukan terhadap pengalaman mendengarkan lagu on-demand. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya 15 daftar putar yang disediakan oleh Spotify untuk didengarkan oleh para penggunanya.

Selain itu, seperti dikutip dari laman Engadget, Rabu (25/4/2018), para pengguna juga akan semakin dimanjakan oleh AI yang semakin pintar. Hanya dengan memilih ‘suka’ atau ‘sembunyikan’ terhadap lagu yang diputar, maka Spotify akan memisahkan genre lagu yang disukai atau tidak oleh para penggunanya.

Di sisi lain, perusahaan asal Swedia ini juga memberikan pendekatan baru yang tidak hanya didasarkan terhadap trek lagu yang di acak saja. Melainkan 90 juta pengguna Spotify saat ini dapat memilih lagu yang mereka ingin mainkan dari sebuah daftar putar tertentu.

Spotify juga mengatakan jika mereka ingin fokus mengurangi penggunaan data yang digunakan penggunanya saat melakukan streaming. Mereka mengklaim jika dengan rombakan fitur baru, pengguna dapat menghemat penggunaan data hingga 75 persen.

Selain itu, mereka juga menjanjikan meski pengguna hanya mendapatkan koneksi di jaringan 3G saja, pengguna tidak akan mendapatkan pengalaman mendengarkan musik yang kurang baik.

Sayangnya, para pengguna gratis masih akan mendapatkan beberapa iklan video yang jika ditonton oleh pengguna, akan diberikan 30 menit memutar lagu tanpa iklan. Jika video tersebut tidak ditonton, maka pengguna akan mendapatkan iklan di sela-sela mendengarkan lagu.

(Foto: Reuters)



Tentu saja, jika pengguna ingin benar-benar terbebas dari iklan, maka mereka diharuskan membayar langganan premium per bulan. Di Indonesia sendiri, harga langganan bulanan Spotify premium sekira Rp49 ribu per bulan.

Beberapa promo lain seperti Premium for family seharga Rp79 ribu per bulan untuk 5 anggota keluarga dan Premium untuk pelajar seharga Rp24,9 ribu per bulan juga masih berlaku hingga saat ini.

Terakhir, pada acara ini, Spotify masih belum memperkenalkan dua hal penting lainnya, yakni fitur komando suara dan perangkat pemutar musik spotify. Tampaknya, mereka akan memperkenalkan dua hal tersebut di acara lainnya. (chn)

(ahl)