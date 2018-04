JAKARTA - Google segera meluncurkan acara nominasi aplikasi terbaik di Google Play Store. Hal ini menjadi ajang tahunan, di mana banyak aplikasi terkenal masuk sebagai nominasi dalam ajang bergengsi tersebut.

Pada tahun ini, ajang yang bernama Google Play Awards tersebut, terdapat beberapa kategori baru seperti augmented reality (AR) dan juga virtual reality (VR). Kedua kategori ini muncul dikarenakan ketertarikan pengguna terlihat semakin tinggi.

Sedangkan dalam kategori game, beberapa game populer berhasil mencuat ke permukaan. Contoh saja, game FPS battle royale PUBG dan game berbasis AR Pokemon Go menjadi nominasi game terbaik.

Digital Trends melaporkan jika Pokemon Go dinominasikan menjadi game kategori Best Community Building Game. Yang aneh PUBG juga dikabarkan masuk di kategori yang sama dengan Pokemon Go.

Ada juga beberapa kategori menarik, seperti kategori apliaksi indie. Perusahaan anakan Alphabet tersebut memberikan kesempatan bagi game-game indie lewat kategori Standout Indie.

Kemudian, muncul juga beberapa game populer lain dalam daftar ini. Sebut saja Animal Crossing: Pocket Camp, Best Breakthrough, dan Final Fantasy XV Pocket akan bertarung dengan game lain di kategori tertentu.

Nah, untuk kategori Best AR or VR Experience, aplikasi milik BBC yakni BBC Earth: Life in VR serta aplikasi milik produsen otomotif kenamaan,Porsche Mission E menjadi dua aplikasi yang terpilih sebagai nominasi di kategori tersebut.

Tak ketinggalan, Google pun menghadirkan beberapa kategori berisi aplikasi yang dapat membantu hidup sehari-hari pengguna menjadi lebih mudah. Salah satu contoh kategori tersebut adalah Well-being Apps, dimana Clue, Lifsum, dan Headspace menjadi nominasinya.

Ada juga kategori aplikasi pendukung bagi para disabilitas, yakni Best Accessibility Experience yang memiliki aplikasi nominasi seperti Audio Game Hub (permainan berbasis audio) dan Be My Eyes (pembantu tuna netra).

Pihak Google mengatakan jika pada saat ini mereka tengah melakukan penjurian. Para pemenang baru akan diumumkan pada 7 Mei mendatang, atau tepat pada ajang Google I/O 2018.

