JAKARTA – Masih dalam semangat peluncuran identitas baru di akhir 2017, kali ini MNC Vision memberikan paket Ala Carte secara gratis bagi pelanggan setianya yang mengaktifkan fitur MNC Vision Plus di aplikasi MNC Now.

Sebagai informasi, MNC Vision Plus merupakan fitur yang diberikan secara gratis bagi seluruh pelanggan MNC Vision. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk dapat menikmati tayangan televisi dan film dimana pun dan kapan pun melalui aplikasi MNC Now.

Paket Ala Carte sendiri merupakan paket tayangan tambahan untuk pelanggan MNC Vision dengan kategori tertentu, yang belum termasuk ke paket berlangganan basic (Silver, Gold, Venus, Galaxy, Super Galaxy). Bagi para pencinta film misalnya, dapat menambah paket Ala Carte ‘Cinema’ yang mencakup channel-channel film berkualitas, sedangkan bagi para pencinta olahraga, dapat menambah paket Ala Carte ‘Sports’ yang berisi channel-channel sepak bola dan olahraga favorit lainnya, serta masih banyak lagi paket Ala Carte yang ditawarkan.

Chief of Marketing & Content MNC Vision Dhini W. Prayogo menuturkan, MNC Vision akan terus mendorong penggunaan fitur MNC Vision Plus di aplikasi MNC Now. “Fitur ini merupakan sebuah inovasi yang akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk dapat memaksimalkan waktu menonton dimanapun dan kapanpun untuk menikmati hiburan tayangan TV ataupun film favorit sesuai keinginan,” ujarnya.

Promo yang diberikan nantinya adalah Free Ala Carte, yakni berupa paket tayangan Ala Carte yang belum dimiliki, selama periode satu bulan sesuai dengan paket berlangganan dari masing-masing pelanggan.

COO MNC Now, Aditya Haikal berharap dengan adanya promo Free Ala Carte ini dapat meningkatkan penggunaan fitur MNC Vision Plus di aplikasi MNC Now.

“Selain mendapatkan Free Ala Carte, pelanggan MNC Vision yang mengaktifkan fitur MNC Vision Plus melalui aplikasi MNC Now, efektif per 16 April 2018 juga berhak mendapatkan promo gratis langganan MNC Now selama 6 bulan untuk menikmati lebih dari 5.000 jam film, serial, konser musik terbaik dari ranah International, Asian dan Indonesian,” katanya.

Untuk mendapatkan promo Free Ala Carte dan 6 bulan gratis berlangganan MNC Now, caranya sangat mudah. Pelanggan MNC Vision dapat langsung mengunduh aplikasi MNC Now di Google Play atau App Store, dan kemudian melakukan registrasi. Setelah proses registrasi dinyatakan sukses, pelanggan dapat menekan tombol “Connect” yang terdapat di pojok kiri atas aplikasi MNC Now. Lalu pelanggan dapat memilih menu MNC Vision Plus dan masukkan nomor ID pelanggan serta tanggal lahir. Setelah itu, fitur MNC Vision Plus otomatis telah aktif dan pelanggan dapat segera menikmati tayangan-tayangan favoritnya.

Periode promo Free Ala Carte ini berlaku sampai dengan 16 Juli 2018. Jadi tunggu apalagi, segera download aplikasi MNC Now sekarang!

(muf)