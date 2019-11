JAKARTA - Untuk para gamer PC, mereka bisa mendapatkan game kesukaan mereka dengan cara membelinya via platform Steam. Setiap game dibanderol dengan harga yang berbeda-beda.

Pada event Steam Summer Sale 2018, gamer bisa membeli berbagai judul game dengan harga diskon. Dilansir IGN, Senin (25/6/2018), Steam Summer Sale ialah diskon terbesar game PC yang paling digemari sepanjang tahun.

Penjualan berjalan sampai dengan 5 Juli dengan pemangkasan harga untuk game AAA dan indie. Misalnya, game Assassin's Creed Origins yang tadinya dibanderol dengan harga Rp689.000, kini dipangkas 50 persen menjadi Rp344.500.

Begitu juga dengan game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yang sebelumnya dibanderol Rp199.999, kini dibanderol dengan harga Rp133.999 atau potongan harga 33 persen.

Game-game lainnya yang mendapatkan pemotongan harga antara lain, Bioshock: The Collection, Cuphead, Dark Souls III Deluxe Edition, Doom, Dragon Ball FighterZ dan Evil Within 2.

Selain itu, gamer juga bisa menemukan diskon untuk judul game lainnya seperti Final Fantasy XV: Windows Edition, Grand Theft Auto V, Metal Gear Solid V: The Definitive Experience, Middle Earth: Shadow of War serta Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration dan lain-lain.





