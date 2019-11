JAKARTA - Cristiano Ronaldo kini resmi menjadi pemain Juventus. Pria berusia 33 tahun itu akan berlaga di lapangan hijau dengan menggunakan jersey barunya untuk memperkuat Juventus.

Untuk Anda penggemar Cristiano Ronaldo sekaligus gamer PES 2018, Anda bisa melihat aksi pemain sepakbola asal Portugal itu melalui sebuah video yang diunggah ke YouTube. Akun PES Magic Official telah mengunggah video berjudul 'Cristiano Ronaldo' Welcome to Juventus | Goals +Skills Compilations | Allians Stadium PES 2018'.

Di awal video berdurasi 3 menit 10 detik itu, Ronaldo tampak menandatangani kesepakatan kemudian bersiap-siap untuk masuk ke lapangan sepakbola. Ronaldo dengan jersey Juventus masih membawa nomor punggung 7.

Dalam video yang telah ditonton lebih dari 9 ribu pengakses YouTube itu, Ronaldo menunjukan kemampuannya menggocek bola untuk melewati pemain lawan. Ronaldo juga melakukan tendangan bebas untuk menjebol gawang tim lawannya.

Selebrasi khas ditunjukkan Ronaldo ketika berhasil mencetak skor, mirip dengan gaya aslinya ketika berada di dunia nyata.

PES 2018 tampak membawa kualitas grafis video game ke tingkat yang lebih sempurna, menyerupai dunia yang sesungguhnya. Terlihat efek tanah atau rumput lapangan yang tercabut ketika bola ditendang, air yang terciprat dari lapangan yang basah hingga ekspresi wajah pemain yang cukup realistis.

