JAKARTA- Game Pokemon Go menambahkan jenis karakter baru yang mampu membuat seluruh level naik sedikit lebih mudah. Sayangnya, 'Lucky Pokemon' ini merupakan bagian fitur yang belum dirinci secara resmi. Kabar tentang 'Lucky' Pokemon pertama kali dibocorkan oleh pengguna Twitter dengan nama akun @Chrales.

Melansir Nintendo Life, Selasa (24/7/2018), dia membagikan sebuah foto yang menunjukan tampilan dengan layar Pokedex yang sedikit berbeda dari biasanya. Lengkapnya gambar tersebut menampilkan karakter Dragonite yang berubah menjadi 'Lucky Pokemon' dan Bulbasaur. Dalam unggahannya dia menuliskan, "Tingkatkan biaya dalam aksi dan masuk Pokedex".

Baca Juga: Dragon Ball FighterZ Jadi Game Terpopuler di Evo 2018

Tak lama setelah itu, tangkapan layar yang serupa muncul dalam tweet akun @Niantic. Kali ini untuk karakter Pikachu dan Chansey. Dia menuliskan caption foto, "Ini untuk pembelian Pokemon GO pertama Anda dan yang pertama #PokemonGOfriend yang membantu mewujudkannya. Pelatih, Pokémon apa yang Anda terima dalam pembelian pertama Anda?."

Here's to your first Pokémon GO trade and the first #PokemonGOfriend who helped make it happen. Trainers, what Pokémon did you receive in your first trade? pic.twitter.com/DUT2g9f9S1 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 22, 2018