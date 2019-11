JAKARTA - Game Sonic Mania Plus didapuk menjadi game terbaik selama 25 tahun. Pencapaian tersebut didapat tidak lepas dari para penggemarnya yang menghujani permainan tersebut dengan banyak pujian di platform media sosialnya.

Sonic Mania Plus mampu mendatangkan kenangan nostalgia dari seri pertama Sonic, yakni Sonic the Hedgehog 2D. Dilansir dari Nintendo Life, Rabu (25/7/2018) berita tersebut telah dibagikan dalam akun twitter resmi Sonic @sonic_hedgehog.

With a 90 Metascore on Nintendo Switch, Sonic Mania Plus is now the highest-rated Sonic game in 25 years.



Thank you for being there with us, every step of the way. pic.twitter.com/tRhE8rWYNU— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) July 24, 2018