JAKARTA - Para penggemar game bisa memainkan berbagai macam game populer dari berbagai platform, baik ponsel dan konsol. Beberapa judul game yang populer antara lain PUBG, Fortnite, Dota, Mobile Legend, dan banyak lagi.

Tidak hanya judul game tersebut, para pengembang game lainnya juga meluncurkan game-game baru setiap tahunnya. Pada Agustus 2018 setidaknya akan ada 5 game terbaik yang hadir. Apa saja? Berikut seperti dilansir dari laman PC Authority, Selasa (31/7/2018).

1. We Happy Few

We Happy Few merupakan game survival dan petualangan indie mendatang yang dikembangkan oleh Compulsion Games. Game ini dirilis pertama kali pada Juli 2016 di Windows saja. Pada 10 Agustus 2018 nanti, game tersebut akan hadir di PS4, Xbox One, dan PC.

Permainan berpusat tentang periode di pertengahan 1960-an pasca Perang Dunia II. Nantinya, pemain mengambil alih kendali atas satu dari tiga karakter. Masing-masing karakter berusaha untuk menyelesaikan tugas pribadi saat melarikan diri dari kota fiksi Wellington Wellsyang yang berada di ambang keruntuhan.

2. The Walking Dead: The Final Season

The Walking Dead adalah seri video game petualangan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Telltale Games. Game ini disadur dari seri buku komik dan serial populer The Walking Dead.

Pertama kali dirilis pada April 2012, seri ini mencakup tiga musim utama lima episode, episode tambahan sebagai konten yang dapat diunduh. Sementara itu, seri terakhirnya akan dirilis pada 14 Agustus 2018 dalam platform PS4, Xbox One, dan PC.

3. Guacamelee Guacamelee merupakan video aksi platforming Metroidvania yang dikembangkan dan diterbitkan oleh DrinkBox Studios . Game ini dirilis untuk PlayStation 3 dan PlayStation Vita pada April 2013. Kemudian memulai debut ke Microsoft Windows pada Agustus 2013, dan untuk OS X dan Linux pada Februari 2014. Permainan ini mengambil inspirasi dari budaya dan cerita rakyat Meksiko tradisional. Kemudian seri terbarunya akan dirilis kembali pada 21 Agustus dalam platform PS4 dan PC. 4. Monster Hunter Generations Ultimate Game ini akan secara eksklusif hadir di Nintendo Switch pada 28 Agustus 2018. Pemain akan menjadi pemburu yang berhadapan dengan daftar monster unik terbesar. Kemudian, dia akan menantang makhluk hidup yang menghasilkan sumber daya berharga yang digunakan untuk menyusun senjata dan peralatan unik. 5. Pro Evolution Soccer 2019 Bagi penggemar sepak bola dan game, peluncuran Pro Evolution Soccer 2019 akan menjadi kabar baik untuk Anda. Game ini merupakan simulasi video game sepak bola yang dikembangkan oleh PES Productions dan diterbitkan oleh Konami. Game ini akan menjadi angsuran ke-18 dalam seri PES dan dijadwalkan akan dirilis pada 28 Agustus, di AS dan di Eropa pada 30 Agustus 2018. Pemain sayap Barcelona Philippe Coutinho akan muncul di sampul depan edisi standar. Sementara David Beckham akan muncul di sampul depan edisi khusus. Dalam edisi tahun ini Konami telah berjanji untuk meningkatkan jumlah lisensi, yang mencakup lebih banyak liga dan stadion berlisensi penuh, dan berbagai Legenda baru untuk dimainkan.