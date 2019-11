JAKARTA - Game Pokemon RPG sebelumnya diharapkan untuk meluncur di Nintendo Switch pada paruh kedua 2019. Namun sayangnya kabar terbaru menyebutkan jika peluncuran game tersebut mengalami penundaan.

Dilansir dari laman Nintendo Life, Rabu (1/8/2018), berita tersebut pertama kali dibocorkan oleh akun media sosial Serebii.net. Game tersebut dikabarkan ditunda hingga akhir 2019.

Serebii Update: The main series Pokémon game due for release in 2019 has had its release date refined from "second half" of 2019 to "late 2019" https://t.co/gDbXkHSvkT— Serebii.net (@SerebiiNet) July 31, 2018