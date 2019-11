JAKARTA - Game Spider Man bakal dirilis untuk PlayStation (PS4) pada 7 September 2018. Hal ini berarti pengembangan game telah selesai dan petualangan baru Peter Parker akan segera dimulai.

Dilansir dari laman IGN, Rabu (1/8/2018), hal tersebut diumumkan langsung oleh akun Twitter Insomniac Games, selaku perusahaan pengembang game. Mereka mem-posting foto karakter Spiderman di Twitter, pada 30 Juli 2018.

Perusahaan menuliskan sebuah caption, "Kami sangat senang untuk mengumumkan bahwa Spider Man PS4 akan segera dirilis pada 7 September. Terimakasih untuk Play Station dan Marvel Games untuk dukungan kalian kepada kreasi original petualangan Spider Man".

We are pleased to announce that #SpiderManPS4 has GONE GOLD for its worldwide release on September 7th. Thanks to @PlayStation and @MarvelGames for their support in the creation of this original Spider-Man adventure. pic.twitter.com/iD4mJmqGfK