JAKARTA - Star Wars: Knights of the Old Republic merupakan game RPG (Role Playing Game) terbaik sepanjang masa, seperti dilansir dari Phone arena. Game tersebut kini dijual di Google Play Store dengan potongan 50%.

Game RPG ini mengisahkan perjalanan luar biasa yang akan mengirim pemain ke dalam perjalanan epic melintasi delapan dunia besar menggunakan pesawat luar angkasa.

Anda akan belajar menggunakan Force dengan lebih dari 40 kekuatan yang berbeda dan juga dapat membangun lightsaber Anda sendiri. Versi Android game ini diluncurkan oleh Aspyr Media, tetapi belum diturunkan sama sekali. Anda mungkin akan menghabiskan waktu antara 20 dan 30 jam untuk dapat mengalami cerita utama dalam game ini.

Knights of the Old Republic biasanya dijual dengan harga USD9,99 dan sekarang game yang dikembangkan BioWare itu dapat dibeli dengan harga USD4,99 untuk minggu depan atau lebih. Perlu dicatat, game ini dilengkapi dengan dukungan pengendali HID penuh dan fitur antarmuka yang dimuat untuk ponsel layar sentuh.

Jika Anda penggemar RPG dan belum pernah memainkan Star Wars Knights of the Old Republic, inilah saatnya untuk memainkan game tersebut.

(ahl)