JAKARTA - Game dengan genre Multiplayer online battle arena (MOBA), Arena of Valor (AOV) tampaknya akan merambah platform konsol, yakni Nintendo Switch. Tidak menunggu lama, AOV dikabarkan siap meluncur di Nintendo Switch pada September 2018, seperti dilansir Nintendolife, Selasa (21/8/2018).

Sebelumnya, Tencent juga telah menayangkan video trailer resmi AOV yang menawarkan pembaruan. Ini mencakup 5 lawan 5 pertempuran dengan lebih dari 30 pahlawan, serta visual yang ditingkatkan.

Tampaknya, kehadiran game ini di Nintendo Switch cukup menyita perhatian. Pasalnya jarang ada game MOBA yang juga merambah perangkat konsol. Meskipun demikian, Switch berbeda dari konsol pada umumnya.

Hal ini lantaran, pemain bisa menjalankan game MOBA karena bentuknya yang portable dan juga mendukung fungsi touchscreen. Sehingga pemain masih bisa bernavigasi dan memainkan kontrol seperti di PSP atau smartphone.

