JAKARTA - Beragam Hero yang hadir di game Mobile Legends: Bang Bang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Setiap hero juga memiliki tugas dan gaya menyerang yang berbeda-beda.

Karakter Hero bermacam-macam, ada yang mampu menyerang dalam jarak dekat dan ada juga yang bisa menyerang dengan serangan jarak jauh. Bagi gamer yang menyukai serangan jarak jauh, tipe Marksman cocok untuk mereka yang senang menyerang dengan anak panah atau peluru/senapan.

Sementara tipe Fighters diperuntukkan untuk mereka yang gemar menyerang dalam jarak dekat. Salah satu Fighters yang dapat diandalkan dalam permainan Mobile Legends ialah Martis.

Martis memiliki tampilan fisik yang cukup sangar, memiliki mata yang menyala terang, tubuh yang kekar dengan dua buah pedang mematikan yang digenggamnya. Skill yang dimiliki Martis cukup mengerikan, salah satunya Ashura Aura yang memungkinkan Hero mengeluarkan semacam taring besar yang tampak menggigit lawan.

Martis juga dibekali kemampuan untuk menyerang lawan dengan skill Mortal Coil. Skill ini memungkinkan karakter menghajar lawan dengan pedang mematikan, mengarahkan serangan secara manual, bahkan pada musuh-musuh yang posisinya berdekatan sekalipun mampu ditebas sekaligus.

Satu skill lagi yang dinamakan Decimate, menimbulkan damage tinggi apabila musuh berada dalam kondisi health bar di bawah 50 persen. Apabila membunuh musuh dengan skill ini, maka Martis dapat berlari lebih kencang untuk menyerang musuh lainnya dengan cara melompat, menusukan pedangnya ke tubuh lawan.

Semakin gamer menguasai skill Martis di lapangan pertempuran, maka gamer akan lebih mudah menguasai jalannya permainan. Untuk membeli Hero ini, pengguna bisa mengeluarkan sebanyak 32 ribu koin.

"I'll show you what fighting really is!," kutipan Martis dalam game Mobile Legends: Bang Bang.

