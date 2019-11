JAKARTA - Minecraft merupakan game populer yang telah terjual sampai jutaan kopi hingga saat ini. Game yang dikembangkan oleh Mojang ini pun tersedia dalam berbagai platform dari mulai desktop hingga smartphone. Beberapa tahun yang lalu, Microsoft membeli game dari penciptanya dan sejak itu memperluas cakupannya. Bahkan hingga datang ke konsol Nintendo Switch.

Dilansir dari laman Windows Central, Sabtu (25/8/2018) Minecraft: Nintendo Switch Edition telah terjual 25.948 eksemplar minggu lalu. Sehingga ini membuat Minecraft merajai penjualan game di Jepang. Ini mengukuhkan angka jika game tersebut telah terjual 212.170 unit hingga saat ini. Angka tersebut juga membuat Minecraft di Nintendo Switch mengalahkan game seperti Splatoon 2 dan Mario Tennis Aces.

Minecraft on Switch was the #1 best-seller on the gaming charts in Japan last week. WOOT! https://t.co/qtP2xwewsj— Aubrey Norris (@Chupacaubrey) August 24, 2018