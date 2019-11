JAKARTA - Aplikasi bernama InkyPen yang meluncur November mendatang akan memberikan akses membaca komik secara berlangganan di konsol gim Nintendo Switch.

InkyPen, seperti diberitakan laman The Verge, membuat cuplikan video pembaca sedang memakai Switch untuk menggulirkan halaman komik menggunakan mode tangan atau tv di perangkat tersebut.

Pengguna InkyPen akan dikenakan biaya berlangganan sebesar 7,99 dolar AS per bulan untuk melihat katalog komik mereka. Laman io9 menuliskan komik yang disediakan berasal dari penerbit Andrews McMeel, Dynamite, IDW, les Humanoides Associes, Valiant dan lainnya.

Sayangnya, tidak ada komik dari dua penerbit besar DC dan Marvel. Meski begitu, komik yang berasal dari penerbit-penerbit tersebut pun tidak kalah menarik, antara lain “Locke & Key” dari Joe Hill dan Gabriel Rodriguez serta “The Incal” karya Alejandro Jodorowsky dan Moebius.

Baca juga: Dilelang, Komputer Apple Lawas Ditaksir Senilai Rp4,4 Miliar

Nintendo Switch dijuluki konsol serba bisa berkat rancangannya yang sangat portable. Switch tidak hanya digunakan untuk bermain game karena dapat dipasangi berbagai aplikasi, misalnya Hulu untuk menonton film.

Nintendo Switch merupakan konsol video game yang dirilis pada 3 Maret 2017. Konsol game ini merupakan perangkat hybrid, yang bisa dipakai di rumahan sekaligus konsol portabel juga.

Baca juga: Samsung Galaxy J2 Pro Core dengan Android Go Dibanderol Murah

Konsol game ini dapat dimainkan dengan 3 cara. Pertama, Home Console Way dengan menempatkan layarnya pada "docking station" dan bermain via televisi. Kedua, Handheld Way yakni memain Switch dengan cara memegangnya dan Tabletop Way, meletakkan perangkat di atas meja dan memanfaatkan kontroler untuk dapat memainkannya.

(ahl)