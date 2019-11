JAKARTA - Hari ini, (28/8/2018) Konami merilis game Pro Evolution Soccer (PES) 2019 di Amerika Utara. Sementara itu untuk Asia, Eropa, dan Australia akan hadir pada 30 Agustus 2018. Game ini dapat dimainkan dalam berbagai platform diantaranya PC, PS4, dan Xbox One.

Dilansir dari laman Gadgets NDTV, Selasa (28/8/2018) setelah memilih untuk tidak memperbarui lisensi UEFA-nya, Konami berusaha untuk menjalin kemitraan dengan liga dan klub baru. Termasuk FC Barcelona, ​​FC Liverpool, Arsenal FC, FC Schalke 04, Inter Milan, AC Milan, AS Monaco, Celtic, Rangers, Corinthians, CR Flamengo, Sao Paulo FC, SE Palmeiras, CR Vasco da Gama, Colo-Colo, Pelat Atap Klub Atletico, Klub Alianza Lima, Sporting Cristal, dan CA Independiente.

Menariknya lagi, Konami juga menggandeng legenda sepak bola, David Beckham dalam edisi khususnya. Selain edisi khusus tersebut, ada pula edisi standar dan edisi Legend. Dalam edisi legend, akan menghadirkan 11 pemain kenamaan, diantaranya Diego Maradona, David Beckham, Johan Cruijff, Roberto Carlos, Gullit, Cafu, Paolo Maldini, Pavel Nedved, Oliver Kahn, Lothar Matthaus, dan Patrick Vieira.

Lebih lanjut, Konami juga telah mengumumkan beberapa penambahan pada mode manajernya, yang dinamakan Master League. Pemain dapat mengambil bagian dalam International Champions Cup berlisensi selama pra-musim.

Selain itu, peraturan liga spesifik seperti Sistem Split yang digunakan di Skotlandia juga telah diterapkan. Tidak hanya sampai disitu, sistem negosiasi transfer ditingkatkan dengan pengembangan pemain yang akan lebih akurat dan realistis, dan fokus pelatihan dapat diselaraskan dengan strategi tim.

Keterampilan dan sifat pemain baru juga telah dikembangkan dengan beberapa opsi baru seperti Rising Star, Bad Boy, dan Superstar. Berbicara tentang ciri-ciri keterampilan, ada 11 hal baru yang akan diterapkan yakni Cross Over Turn, Double Touch, Step On Skill Control, No Look Pass, Interception, Penalty Specialist, GK Penalty Saver, GK High Point, Rising Shots, Chip Shot Control, dan Dipping Shots.

Sebelum memainkannya, adapun persyaratan sistem dalam PC untuk memainkan PES 2019, yakni menggunakan CPU Intel Core i5-3470 atau AMD FX 4350, RAM 4GB, GPU Nvidia GTX 670 atau AMD Radeon HD 787 2GB, serta resolusi layar 1280x720. Spesifikasi umum termasuk sistem operasi Windows 7 SP1 atau Android 8.1 dan ruang penyimpanan kosong sekira 30GB.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PES 2019 tidak akan memiliki rilis ritel pada PC dan hanya akan tersedia melalui Steam. Jika Anda menginginkan salinan disk fisik pada PS4 dan Xbox One. Anda dapat melakukan pre-order Standard Edition sekira USD60. Sementara itu, David Beckham Edition di ritel online dibanderol dengan harga USD70. Terakhir, untuk Legend Edition dihargai USD80

