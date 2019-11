JAKARTA - Para gamer saat ini yang lahir di era 1980 atau 1990-an tentu mengetahui game Street of Rage yang pernah muncul di konsol game Mega Drive / Genesis. Game ini cukup populer di era 1990-an, menampilkan game pertarungan jalanan.

Penerbit DotEmu mengumumkan kembalinya game yang pernah populer beberapa dekade lalu. Kali ini, Streets of Rage 4 yang dikembangkan oleh Lizardcube dan Guard Crush Games membawa nostalgia game perkelahian dalam tampilan yang lebih baik ketimbang konsol game lawas.

Dilansir Gamespot, Selasa (28/8/2018), Streets of Rage 4 membawa mekanika baru, kisah original dan jalanan yang dipenuhi kemarahan. Streets of Rage 4 akan terdiri dari visual yang digambar oleh tangan, serupa dengan remake tahun lalu dari game Wonder Boy III: The Dragon's Trap.

Streets of Rage 4 akan menyertakan permainan solo dan kooperatif, tetapi tidak jelas apakah co-op akan offline, online, atau keduanya. Selain itu, penerbit DotEmu belum mengungkapkan platform Streets of Rage 4 serta tidak menegaskan tanggal rilis untuk game tersebut.

Streets of Rage, juga dikenal sebagai Bare Knuckles di Jepang, adalah game side-scrolling yang dirilis pada 1991 untuk Sega Genesis. Streets of Rage 3, dirilis pada 1994 untuk konsol game yang sama.

