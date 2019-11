JAKARTA - Game yang diluncurkan pada 2016, No Man's Sky mendapatkan upgrade di berbagai segi permainan. Kali ini permainan yang dikembangkan oleh Hello Games itu dinamakan No Man's Sky Next.

Dilansir dari laman Alphr, Kamis (30/8/2018), alih-alih hanya menjadi game eksplorasi ruang angkasa seperti sebelumnya, game ini akan menambahkan tantangan baru, yakni sistem penjajahan dan perdagangan.





Ini menjadi simulator dalam sebuah narasi yang terikat, yakni mengapa Anda menjelajahi pusat alam semesta di seluruh planet-planet. No Man's Sky Next adalah puncak dari pembaruan game ini. Selain itu, ini juga pertama kalinya permainan milik Hello Games itu akan mendarat di Xbox One, dengan dukungan penuh untuk Xbox One X.

 Ada banyak konten yang ditambahkan untuk upgrade game No Man's Sky Next ini. Saking banyaknya, ini tampak lebih dari sekedar pembaruan, namun juga perbaikan untuk game yang sebelumnya kurang laris.

(ahl)