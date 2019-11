JAKARTA - Pemerintah China memiliki rencana dalam hal mengontrol jumlah video game online yang tersedia untuk melindungi remaja dari myopia atau rabun jauh. General Administration of Press and Publications (GAPP) yang dikenal mengatur dan mendistribusikan berita, cetak dan publikasi internet akan menerapkan kontrol pada jumlah keseluruhan video game online.

Dilansir Zdnet, Senin (3/9/2018), GAPP juga akan mengeksplorasi sistem pengingat sesuai usia dengan kondisi nasional China, dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi waktu yang dihabiskan anak di bawah umur untuk bermain video game online.

Dengan adanya aturan atau pembatasan jumlah game online ini, maka berdampak terhadap saham perusahaan game. Dokumen 'Comprehensive prevention and control of myopia among children and teenagers' merinci detail tentang bagaimana memuat segmen game online yang mengakibatkan penurunan saham Tencent dan NetEase secara langsung.

Dua operator utama game online di China, telah melampaui 200 miliar yuan dalam pendapatan tahun lalu dan menyumbang hampir 30 persen pendapatan global.

Tencent yang terdaftar di Hong Kong melihat penurunan saham hingga 5 persen, sementara saham NetEase yang terdaftar di AS merosot 7,2 persen setelah pengumuman pemerintah.

Beberapa pengembang game Jepang juga melihat penurunan saham karena pengguna China adalah salah satu kontributor pendapatan utama mereka. Lebih lanjut, ini merupakan upaya terbaru untuk mengendalikan industri game online oleh otoritas China.

