JAKARTA - Smartphone kini telah menjadi sarana yang praktis untuk dapat digunakan bermain game. Bagi Gamers, bermain game di smartphone memungkinkan mereka untuk tidak lagi direpotkan dengan perangkat yang harus terhubung dengan beberapa kabel atau perangkat lainnya, seperti misalnya konsol game rumahan.

Okezone mengungkap beberapa daftar game strategi offline yang dapat Anda unduh secara gratis di Play Store ataupun Appstore. Game ini bisa tetap dapat dimainkan walaupun koneksi internet Anda sedang lemah.

1. Plants Vs Zombies

Permainan plants Vs Zombies sudah lama hadir di perangkat PC dan developer game Electronic Arts menghadirkannya di perangkat Android agar mudah dimainkan. Plants Vs Zombie juga hadir dalam beberapa perangkat hingga plants Vs Zombie 2.

Game tersebut menghadirkan permainan mengalahkan sejumlah zombie dengan menggunakan senjata tanaman yang dikumpulkan dari matahari yang muncul. Untuk dapat memainkan game ini, pengguna harus menyiapkan ruang kosong dalam perangkat 539 MB.

2. Castle Doombad Free to Slay Dalam permainan ini, Anda akan menjadi monster yang menyembunyikan seorang putri di atas menara dan tidak ada seorang manusia pun yang boleh menyelamatkannya. Cara untuk tetap menjaga putri tersebut adalah dengan menggunakan senjata busur panah yang digunakan untuk melawan para manusia yang mencoba menolong putri tersebut. Permainan besutan developer game Adult swim games ini telah diunduh oleh 1 juta orang dan memiliki rating 4,3. Baca juga: Resmi Meluncur, Ini Spesifikasi Nokia 6.1 Plus 3. Broken Dawn II Game besutan Hummingbird Mobile Games ini memiliki perpaduan antara shooter game dan RPG. Game telah diunduh oleh 1 juta orang dan memiliki rating 4,5 yang sangat direkomendasikan untuk dimainkan. Broken Dawn II hampir mirip dengan game strategi online lainnya. Game ini menawarkan kombinasi sempurna dengan tampilan grafis yang indah serta aspek lainnya yang telah ditingkatkan. 4. Space Marshals 2 Pixelbite merupakan developer yang menyuguhkan permainan petualangan fiksi sains dengan melawan elemen kriminal yang ada dengan cara bersembunyi dan menembak lawan secara diam-diam. Game ini sudah memiliki jumlah unduhan 1 juta dan memiliki rating 4,5 dengan beragam ulasan yang positif. Untuk dapat memainkannya, Anda harus memiliki ruang penyimpanan 658 MB dan direkomendasikan memiliki RAM 2 GB ke atas agar tidak mengalami hang pada saat permainan. 5. Badland Badland sudah teruji sebagai permainan strategi terbaik yang memiliki jumlah unduhan 10 juta dan rating 4,5. Game ini memiliki kategori petualangan aksi udara yang dimainkan dengan menggulir ke samping. Badland mengambil tema permainan dengan latar lingkungan hutan. Di dalam permainan akan ada beberapa jebakan dan rintangan yang imajinatif dengan perpaduan audio dan grafik yang sangat memukau. Badland juga dilengkapi dengan mode multiplayer hingga 4 pemain di dalamnya.