JAKARTA - PlayStation Now merupakan layanan streaming game dari Sony. Ini memungkinkan pelanggan mencari game untuk konsol mereka secara berbayar.

Penambahan terbaru yang dilakukan Sony melalui game Bloodborne. Game ini merupakan permainan jenis RPG yang dikenal sangat sulit, seperti dilansir Ubergizmo.

Bloodborne merupakan game dari developer Dark Souls, Fromsoftware yang telah menerima berbagai penghargaan sejak dirilis pada 2015. Game ini sekarang tersedia untuk pelanggan PlayStation Now.

Beberapa judul game yang juga ditambahkan di PlayStation Now bulan ini, seperti Moto Racer 4, Project Cars, The Dwarves, Bard’s Gold dan lainnya. Kabarnya, lebih dari 10 game baru ditambahkan ke library PlayStation Now pada bulan ini.

Saat ini, Sony mengizinkan non-pelanggan untuk mendapatkan layanan PlayStation Now selama sebulan penuh seharga USD9,99 atau sekira Rp150 ribu.

Anggota PlayStation Plus juga mendapatkan diskon eksklusif pada 3 bulan PS Now pass, di mana mereka bisa mendapatkan harga USD29,99 ketimbang USD44,99.

(ahl)