JAKARTA – Capcom telah meluncurkan demo yang dimainkan untuk permainan yang akan tersedia di semua konsol game. Tahun lalu Capcom mengumumkan Mega Man 11 akan menjadi versi terakhir dari Mega Man Franchise.

Dilansir dari lama Ubergizmo, Sabtu (8/9/2018), Capcom membuat pengumuman yang berisi, “jelajahi tahap Block Man dengan Rush disisi anda dan periksa 3 kesulitan yang berbeda yang pasti akan menarik semua orang dari veteran 8 bit untuk merek pemain baru”.

Demo ini awalnya dirilis untuk Switch pertama pada tanggal 6 September, tetapi ini membuat Capcom untuk menyertakan pada versi semua konsol game.

The Mega Man 11 demo is now live for Nintendo Switch, PlayStation 4 and Xbox One in North America and Europe! Grab the demo, check out Block Man’s stage, and share a screenshot of your victory with #BustBlockMan!



▶️ https://t.co/zRsfWCKOhX pic.twitter.com/GOVj1tazcy