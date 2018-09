JAKARTA - Game Final Fantasy Crystal Chronicles kabarnya akan hadir di Nintendo Switch dan PlayStation 4 (PS4), seperti dilaporkan Ubergizmo, Selasa (11/9/2018). Sebelumnya, game Final Fantasy XV Pocket Edition HD diketahui akan dirilis untuk Switch.

Square Enix telah mengonfirmasi bahwa Final Fantasy Crystal Chronicles akan dirilis untuk Nintendo Switch tahun depan. Judul game ini juga akan dapat dimainkan di konsol Sony untul pertama kalinya.

Kedatangan game populer yang awalnya hadir di GameCube ini telah dikonfirmasi oleh Square Enix melalui tweet. Video teaser juga disertakan sehingga penggemar dapat mengingat judul ini jika mereka belum memainkannya dalam waktu yang lama.

Karena telah dicap sebagai edisi remaster dari judul ini, kemungkinan juga akan mendapatkan beberapa fitur baru. Kendati demikian, Square Enix belum mengonfirmasikannya tetapi penggemar pasti akan menantikan untuk bermain online di samping multiplayer lokal yang akan membuatnya jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk bermain game dengan teman-teman.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition is more beautiful than ever and coming to #NintendoSwitch and #PlayStation 4 in 2019! pic.twitter.com/hwfldVLYRO— Final Fantasy (@FinalFantasy) September 10, 2018