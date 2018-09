JAKARTA - Gamer yang memiliki game dasar Battlefield 1 dan Battlefield 4 mungkin akan senang mengetahui bahwa adanya Pass Premium gratis pekan ini. Premium Pass adalah apa yang EA sebut 'season pass' untuk judul-judul ini.

EA telah menindaklanjuti paket DLC baru-baru ini untuk judul-judul permainan mereka. Kali ini perusahaan menawarkan semua season pass secara gratis untuk mereka yang memiliki permainan dasar.

Dilansir Ubergizmo, Rabu (12/9/2018), Battlefield 1 Premium Pass akan menawarkan versi They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides, dan ekspansi Apocalypse untuk pemain. Ini berarti bahwa pemain akan mendapatkan akses ke 16 peta di samping kelas elit yang unik untuk setiap peta.

Selain itu, gamer juga akan mendapatkan senjata baru dan Battlepacks di dalamnya. Pemain yang memiliki Battlefield 4 akan mendapatkan Pass Premium yang mencakup konten China Rising, Second Assault, Naval Strike, Dragon’s Teeth, dan ekspansi Final Stand.

Baca juga: 5 Aplikasi Browser Terbaik, Apa Saja?

Pass tersebut juga termasuk peta, senjata dan kendaraan dalam permainan. Premium Pass saat ini ditawarkan kepada para gamer PC hanya melalui Origin.

Baca juga: Robot Curiosity Selfie dengan Pemandangan Daratan Mars

EA belum mengonfirmasi apakah Pass ini yang biasanya bernilai USD49,99 akan tersedia secara gratis di PlayStation 4 dan Xbox One. Sementara itu, gamer PC dapat mengklaim Premium Pass gratis hingga tanggal 18 September.

(ahl)