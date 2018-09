JAKARTA - MNC Play menghadirkan layanan internet cepat dalam gelaran Indonesia International Books Fair (IIBF), pada 12-16 September 2018 di Cendrawasih Room dan Plenary Hall, JCC. MNC Play memang menjadi official broadband partner.

Acara yang diadakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) ini mengusung tema “Creative Work Towards the Culture of Lireracy”. Kegiatan tersebut diadakan sebagai pertemuan penerbit dengan pelaku industri kreatif di tingkat nasional dan internasional. Terdapat juga program-program kebudayaan dan edukasi.

SVP Marketing, Product and Content MNC Play Rady Akbar Rafli mengatakan, MNC Play sebagai perusahaan penyedia layanan internet memahami bahwa internet menjadi sebuah kebutuhan utama dalam mengakses informasi di era digital seperti saat ini. Dalam produksi buku misalnya, sekarang ini banyak beredar buku digital atau e-book yang hanya bisa didapatkan dengan mengakses internet.

Baca Juga: Ditemukan Spesies Baru Ikan 'Aneh' di Samudera Pasifik

"Dengan layanan High Speed Broadband Internet MNC Play yang kami hadirkan dan perkenalkan, dapat membantu para pegiat industri literasi untuk semakin terkoneksi satu sama lain dan menyebarkan informasi seluas mungkin. Kami pun meyakini internet dapat memudahkan mereka dalam mempromosikan buku, menulis referensi bukunya dan mendiskusikan buku dengan netizen. Harapannya, MNC Play dapat menjadi sahabat bagi para pegiat literasi dan berperan dalam meningkatkan daya literasi dan kreatifitas masyarakat Indonesia," kata Rady, Kamis (13/9/2018)

Acara IIBF kali ini diikuti oleh puluhan penerbit dari 17 negara, antara lain Arab Saudi, Australia, Tiongkok, Maroko, India, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Lebih dari 100 acara akan memeriahkan perhelatan besar tersebut, seperti lomba untuk sekolah, talkshow, peluncuran buku, temu penulis, dan wisata literasi. Tidak hanya sampai disitu, beberapa program unggulan bagi anak-anak pun akan memeriahkan acara ini seperti Zona Kalap, Undian Haji, dan Wisata Literasi.

Terakhir, dengan diadakannya acara ini Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Rosidayati Rozalina, berharap IIBF 2018 dapat menjadi market hub perbukuan internasional untuk para penerbit yang ingin melebarkan sayap bisnis dengan menyasar pangsa pasar global.

Baca Juga: Update PUBG Hadirkan Modus Training dan Tantangan Baru

(ahl)