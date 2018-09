JAKARTA - Huawei mengumumkan tanggal peluncuran perangkat terbarunya, Huawei Mate 20, Kamis (13/9/2018). Melalui postingan Twitter resmi, vendor asal China tersebut mengatakan jika ponsel akan resmi diperkenalkan pada 16 Oktober 2018 di London.

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s