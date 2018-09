JAKARTA - Path merupakan layanan berbagi foto dan olah pesan berbasis jejaring sosial untuk perangkat seluler yang diluncurkan pada November 2010. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berbagi hingga total 500 kontak dengan teman dan keluarga dekat mereka.

Path berbasis di San Francisco, California. Perusahaan ini didirikan oleh Shawn Fanning dan mantan eksekutif Facebook Dave Morin. Path sempat menjadi media sosial yang banyak digunakan dan kemarin, Path dikabarkan akan menutup layanannya.

Terlihat dari unggahan dalam aplikasi tersebut yang menyebutkan “The Last Goodbye, we deeply regret to inform you Path will be stop running. Please visit this site for more details on restore/refund process”.

Kabar tersebut sontak menghebohkan para netizen yang sempat menggunakan aplikasi tersebut. Netizen pun meramaikan tagar #Path di twitter untuk mengenang masa-masa menggunakan path, seperti yang telah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (15/9/2018).

mengenang masa kejayaan path

pic.twitter.com/DbcgyPP8t1— \\(۶•̀ᴗ•́)۶//// (@howtodressvvell) 14 September 2018

Komunitas tidak main Path lagi karena terlalu banyak kenangan indah disini. pic.twitter.com/mWx5CM48tM— IG : Dewahoya (@dewahoya) 15 September 2018

Path

rame

diem

diem

diem

diem

tau-tau tutup



Kamu

deket

diem

diem

diem

diem

tau-tau ngilang pura-pura gak kenal



Path 0-1 kamu#PathTutup pic.twitter.com/c138zlfWlp— oka 🍩 dara prayoga (@daraprayoga_) 15 September 2018

Terima kasih sudah menjadi memori dimana tempat kami sleep dan awake, disaat kami dengerin lagu-lagu patah hati, dan juga disaat check in location keren.



Rest In Path @path pic.twitter.com/52eiFX5RXV— Gisesya Ranggawari (@agisesya) 14 September 2018

Selamat tinggal #path.. Selamat jalan memori yang pernah ada.....— Kei (@cokelatanget) 15 September 2018

