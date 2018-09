JAKARTA - Perusahaan roket, SpaceX telah mengungkap layanan penerbangan yang memungkinkan penumpang untuk meluncur mengitari Bulan. Dalam posting-an di Twitter, perusahaan mengklaim sebagai yang pertama di dunia untuk menjalankan layanan penerbangan tersebut.

"Langkah penting menuju akses yang memungkinkan bagi orang-orang biasa yang bermimpi bepergian ke luar angkasa," tulis @SpaceX dalam kicauannya di Twitter.

Informasi mengenai siapa orang pertama yang akan meluncur ke Bulan tampaknya akan diungkap pada 17 September.

Situs Gizmodo mengungkapkan, peluncuran penumpang pertama untuk mengitari Bulan ini mengandalkan sistem peluncuran generasi baru. Pengumuman ini menunjukkan bahwa perusahaan roket yang dipimpin oleh Elon Musk itu masih berniat untuk menyediakan layanan bagi individu, tidak hanya kargo dan astronot profesional ke luar angkasa.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2018