JAKARTA - Hari ini, aplikasi media sosial Path resmi ditutup. Hal tersebut diumukan oleh Path melalui akun Twitter resminya, Senin (17/9/2018). Pihaknya mengungkapkan jika sangat menyesal untuk mengumumkan hal tersebut kepada penggemar.

"Dengan sangat menyesal mengumumkan bahwa layanan Path akan dihentikan. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan kami dengan tulus berterima kasih kepada Anda masing-masing untuk tahun-tahun cinta dan dukungan Path Anda. Silakan kunjungi di sini https://path.com/goodbye untuk lebih jelasnya," kata pihak Path.

It is with deep regret to announce that Path service will be discontinued. It has been a long journey and we sincerely thank each one of you for your years of love and support Path.

Please visit here https://t.co/2MFh5A7C23 for more details. pic.twitter.com/rczKgx6ooW— Path (@path) September 17, 2018