JAKARTA - Canon Indonesia menghadirkan kamera mirrorless full frame terbaru Canon EOS R untuk para penggemar fotografi dan videografi di Tanah Air. Kamera ini merupakan mirrorless full frame pertama dari Canon yang dibekali dengan sensor CMOS 30,3 megapiksel dan prosesor gambar DIGIC 8.

Selain itu dalam gelaran ini, Canon juga memperkenalkan empat lensa RF terbaru. "Pada umumnya masyarakat menganggap cukup dengan handphone atau kamera biasa saja. Namun untuk para profesional fotografer perlu memiliki kamera yang mumpuni. Kami berharap kamera EOS R dan Lensa RF bisa mendukung kegiatan mereka," kata Canon Division Director pt. Datascrip, Merry Harun, di Usmar Ismail Hall, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Lebih lanjut untuk spesifikasinya, bodi kamera EOS R yang memiliki berat 580 gram ini dilengkapi view finder elektronik (EVF) OLED beresolusi 3,69 juta titik. Bodi kamera juga didukung dengan fungsi touch dan drag AF, sehingga memudahkan pengguna untuk memindahkan area fokus dengan mode touch LCD. Layar LCD juga dapat diputar 360 derajat untuk mengambil selfie atau wefie.

Selain itu, kamera memiliki rentang ISO yang lebar, yakni ISO 100-400.000. Ini diklaim dapat memaksimalkan hasil gambar dalam kondisi minim cahaya tanpa gangguan noise. Kemudian, perangkat juga didukung dengan teknologi Dual Pixel CMOS AF, yang menawarkan fokus tercepat dengan 0,05 detik.

Untuk area bidiknya, kamera ini mendukung 5.655 titik AF yang mencakup 100% vertikal dan 88% horizontal. Lebih lanjut ada juga fungsi Dual Sensing IS (Image Stabilization) yang dapat mendeteksi guncangan.

Canon EOS R juga dibekali dengan teknologi Digital Lens Optimizer untuk menyempurnakan hasil bidikan dengan koreksi diffraction, aberration, dan peripheral ilumination. Canon juga menyematkan Dual Pixel RAW (DPRAW).

Canon EOS R juga dapat merekam video dalam Ultra High Definition 4K. Konektivitasnya didukung dengan Wi-fi dan Bluetooth 4.1.

Sementara itu, lensa RF yang diperkenalkan oleh Canon memiliki varian focal length RF50 mm f/1.2 L USM, RF 24-105 mm f/4L IS USM, RF 28-70mm f/2L USM, dan RF 35mm f/1.8 Macro IS STM.

Untuk harganya, Canon EOS R bodi only dibanderol harga Rp39.999.000. Jika dilengkapi dengan lensa kit RF 24-105mm f/4L IS USM dibanderol Rp59.999.000. Kamera bodi only dengan kit IS USM akan tersedia pada akhir Oktober.

