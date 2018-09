JAKARTA - Twitter memungkinkan pengguna untuk menampilkan tweet lama di timeline. Hal ini tampaknya dimaksudkan agar pengguna bisa mengetahui kembali tweet yang pernah di-posting sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk mendorong keterlibatan pengguna, yang berarti Anda akan melihat "tweet yang mungkin Anda lewatkan" di bagian atas garis waktu. Twitter melakukan hal tersebut untuk mengupayakan cara-cara baru dalam memberi Anda kontrol lebih besar atas garis waktu Anda.

Dilansir Pocket Lint, Rabu (19/9/2018), Twitter telah memperbarui pengaturan "Show the best Tweets first", sehingga Anda melihat kembali ke era pra-2016 dari alur waktu atau timeline Twitter.

Cara melihat tweet dalam urutan kronologis terbalik yakni dengan membuka aplikasi Twitter Anda lalu beralih ke pengaturan dan Privasi. Pilih opsi preferensi Konten dan matikan ceklis.

Untuk Anda yang tidak memiliki aplikasi, Anda dapat membukanya melalui web dengan Twitter.com lalu buka Pengaturan dan Privasi, setelahnya Anda buka Akun, gulir ke bawah ke "Show the best tweets first" dan hapus centang pengaturan itu.



Kabarnya, Twitter akan mulai menguji cara baru ini dalam beberapa minggu mendatang. Saat setelan ini dimatikan, Anda hanya akan melihat tweet dari orang yang Anda ikuti dalam urutan kronologis terbalik.



Sebelumnya, ketika setelan dimatikan, Anda juga akan melihat tweet "Jika Anda melewatkannya" serta tweet yang disarankan dari orang yang tidak Anda ikuti.

