JAKARTA - Event Kratingdaeng Indonesia Esports Championship baru saja usai. Para tim yang mengondol juara tersenyum ceria, pasalnya bukan hanya hadiah uang tunai yang mereka dapat, tapi juga kesempatan berlaga di kejuaran internasional.

Meski baru pertama kali diselenggarakan, kejuaraan yang digelar di ICE BSD, Tangerang itu dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung selama dua hari penyelenggaraan. Acara yang digelar berlangsung megah dan meriah, meski tak lepas dari beberapa kendala terkait schedule match KIEC di stage Mobile Legends yang harus disesuaikan dengan schedule resmi MPL. Namun, kendala tersebut dapat teratasi di hari kedua, dan event Kratingdaeng IEC berhasil diselesaikan pada 9 September 2018.

Pemenang

Dalam 2 hari penyelenggaraan, Kratingdaeng IEC 2018 menghasilkan dua juara di kategori utama, yakni Juggernaut Fortissimus di kategori PUBG dan Louvre di kategori Mobile Legends Bang Bang. Tim Juggernaut Fortissimus berhasil mengumpulkan poin terbanyak (3250) dari delapan match yang dilaksanakan. Kemenangan Juggernaut Fortissimus cukup mengejutkan pencinta games, karena awalnya tim tersebut tidak terlalu diunggulkan. Apalagi lawannya ialah tim-tim kuat seperti Rex Regum Qeon (RRQ) dan Aerowolf Summit.

Juggernaut Fortissimus yang memenangi kategori ini berhak atas hadiah uang tunai senilai Rp75 juta dan akan mewakili Indonesia di ajang kejuaraan PUBG Championship di Asia Tenggara pada 2019. Runner-up berhasil dimenangi oleh RRQ dan berhak menerima hadiah uang tunai sebesar Rp35 juta. Posisi ketiga ditempati Aerowolf Summit dengan hadiah uang tunai sebesar Rp15 juta. Untuk posisi keempat sampai kesepuluh berhak mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp5 juta yaitu GIX KRS, GA CIV, Chronos eSports, Team Capcorn, The Prime, REDZ Gaming, Komodo. Selain Juggernaut, 3 tim juga mendapatkan slot bertanding di PUBG South East Asia yaitu RRQ, Aerowolf Summit dan GIX KRS.

Foto Pemenang PUBG

Di kategori permainan Mobile Legends Bang Bang, tim Louvre tampil sebagai juara pertama setelah berhasil menyingkirkan tim-tim besar seperti EVOS, RRQ, dan Aerowolf. Di babak final Louvre mengalahkan Aerowolf dengan skor 2-1 dan berhak atas hadiah uang tunai sebesar Rp160 juta. Sementara Aerowolf harus puas sebagai runner-up dan membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp80 juta. Peringkat tiga dan empat ditempati RRQ dan Bigetron dengan hadiah uang tunai masing-masing Rp40 juta dan Rp20 juta. Sementara itu tim Rookie belum bisa mengakhiri dominasi tim-tim besar yang mendapatkan direct invitation. 4 tim yang memenangi kualifikasi online seperti SFI Legacy, XCN, Recca eSports, Celcius harus mengakui keunggulan tim Pro dan pulang dengan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp10 juta.

Foto Pemenang MLBB

Kratingdaeng juga memberikan predikat Most Valuable Player kategori MLBB kepada Liam dari RRQ.O2 yang berhasil membukukan skor MVP 9,55. Predikat Most Valuable Player PUBG jatuh ke tangan Se-tiawan Tandy (Jeixy) dari The Prime yang berhasil membukukan 27 kills. Kedua player tersebut berhasil mendapatkan 1 unit Motor Sport Custom senilai Rp40 juta persembahan Kratingdaeng.

Picu Kelahiran Atlet Esports

Kratingdaeng Indonesia Esports Championship merupakan salah satu wujud kepedulian Kratingdaeng yang melihat adanya peluang besar bagi Indonesia untuk dapat mengibarkan bendera di dunia esports, seperti halnya cabang olahraga lain.

“Indonesia memiliki bakat-bakat atlet esports yang luar biasa dan mampu bertanding di kancah internasional. Itu sebabnya kami ikut mengirimkan pemenang kategori PUBG ke ajang kejuaraan PUBG Championship di Asia Tenggara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu atlet-atlet esports lain un-tuk mengharumkan nama Indonesia,” ujar Davin Thomas Lai, selaku Marketing Director Kratingdaeng.

Pelaksanaan Kratingdaeng Indonesia Esports Championship 2018 mendapat sambutan hangat, terutama dari kalangan generasi muda. Selain dua pertandingan utama yang dilombakan, acara ini juga mempertandingkan berbagai games lainnya yaitu Vainglory, PUBG Mobile, Pro Evolution Soccer 2019, Audition Ayo Dance, dan Tekken 7.

Kratingdaeng IEC terselenggara berkat dukungan sponsor. Salah satunya ialah Grup Orangtua melalui produknya Tango varian Bubblegum dan Crystalline Mineral Water. Grup Orangtua melihat industri esports sebagai peluang untuk menjaring konsumen muda.

“Perkembangan ekonomi kreatif saat ini demikian pesat, salah satunya didorong oleh industri game yang di dalamnya ada esports. Ini harus dilihat sebagai sebuah peluang karena memiliki nilai ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, khususnya untuk milenial. Kami sebagai perusahaan FMCG asli Indonesia, yang juga membidik milenial sebagai target market, akan memanfaatkan peluang untuk dapat berinteraksi langsung dengan mereka seperti dalam acara Kratingdaeng Indonesia Esports Championship ini,” jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Group Orangtua, di acara pembukaan Kratingdaeng IEC di ICE BSD, kemarin.

Kratingdaeng juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor lainnya yaitu Huawei , ABC Alkaline, Optik Seis, LG Monitor, MNC Channel, Okezone.com, EO, pengisi acara dan, penggemar esports di Tanah Air. Selamat kepada para juara dan sampai jumpa di Kratingdaeng Indonesia Esports Championship 2019.

