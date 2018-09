JAKARTA - Beberapa produsen ponsel memproduksi ponsel gaming sendiri. Maraknya game mobile yang bisa dimainkan pada ponsel, membuat produsen berlomba-lomba untuk memproduksi ponsel gaming.

Dilansir dari laman Ubergizmo, Kamis (20/9/2018), HMD Global, perusahaan yang membuat ponsel pintar Nokia belum mengatakan apapun tentang pengembangan ponsel gaming.

Akan tetapi, tweet dari salah satu akun resmi perusahaan telah memberi 'kode' kemungkinan Nokia mengikuti jejak ponsel lainnya.

Akun resmi Twitter Nokia untuk India memposting gambar dengan siluet perangkat yang belum diumumkan. Gambar itu memiliki caption, “Stay tuned for a phone you can #GameOn”. Banyak pengguna yang percaya bahwa sebentar lagi Nokia akan meluncurkan ponsel gaming.

Belum ada rumor apapun tentang Nokia gaming ini, hanya 1 tweet yang diunggah oleh Nokia resmi. Publik tampaknya menduga bahwa yang dimaksud adalah Nokia 9, ponsel yang akan menjadi unggulan.

Karena pada pemberitaan sebelumnya Nokia menunda hingga 2019. Nokia 9 diharapkan akan menampilkan fitur kamera penta di bagian belakang.

