JAKARTA - Dengan menjamurnya media sosial semacam Instagram dan Pinterest, kebutuhan akan foto yang bagus semakin marak. Bahkan mencapai 2,4 juta foto dihasilkan setiap menit di media sosial.

Menurut salah satu fotografer mobile profesional, Reinaldi Ahmad sekarang ini telah ada istilah mobile photography tersendiri di kalangan para pecinta foto di Instagram. Hal ini lantaran tiga faktor-faktor, yakni instan shooting, instan editing, dan real-time sharing.

"Kini orang-orang mulai beralih ke fotografi mobile, karena kepraktisannya. Smartphone lebih senang ada di tangan kita dan lebih cepat dapat mengambil momen tertentu," kata dia dalam acara Media Masterclass tentang Mobile Fotografi yang diselenggarakan oleh Western Digital, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Kepopuleran fotografi mobile saat ini menurut dia lantaran kepraktisannya. Pemilik akun Instagram @skinnymonkey ini pun menuturkan tips jitu untuk para penggemar fotografi mobile.

Pertama adalah penentuan objek foto, seperti makanan, produk, dan portrait (manusia). Menurut dia, penentuan dari pengambilan gambar ini sangat berpengaruh dengan menaruh di mana titik berat sebuah foto.

Secara garis besar, pengguna harus mematuhi leading line atau rule of third untuk mengambil objek dengan perspektif yang menarik. Dia membagi tips jika sebuah objek tidak harus berada di titik tengah namun bisa di beberapa kotak lain dalam rule of third.

“Kedua adalah lakukan editing ringan. Hal ini cukup diperlukan untuk menarik perhatian para pengguna media sosial,” imbuhnya.

Beberapa hal ringan tersebut, menurutnya seperti melakukan cropping dengan tetap menggunakan rule of third, bidang warna (tone).

"Jika ingin mendapatkan hasil yang hangat dan perasaan intim, maka bisa menggunakan rona warna kecoklatan atau lebih ke warna oranye. Sedangkan untuk mendapatkan hasil foto yang lebih cool atau menyenangkan, bisa menambahkan rona warna biru atau tosca,” jelas dia.

