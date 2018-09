JAKARTA - Instagram kabarnya akan menghadirkan fitur-fitur baru dalam aplikasinya. Salah satunya, fitur posting ulang (repost) yang memungkinkan pengguna berbagi post dari akun lain ke dalam feed Instagram pengguna.

Pembaruan ini tampaknya akan menjadi kabar baik untuk pengguna. Pasalnya selama ini jika pengguna ingin me-repost postingan dari akun lain, harus menggunakan aplikasi di luar Instagram.

Dilansir dari laman Mashable, Jumat (21/9/2018), namun yang pasti fitur tersebut belum tersedia saat ini, karena masih dalam tahap pengembangan. Kabarnya, fitur tersebut akan berada di sudut kanan atas post.

Seperti diketahui, kabar tentang hadirnya fitur ini memang sudah lama menjadi isu rumor. Namun sayangnya, perusahaan masih belum meluncurkan fitur yang telah lama menjadi andalan Twitter dan Facebook.

Padahal, fungsi tersebut telah tersedia dalam fitur berbagi story, yang memungkinkan pengguna untuk mem-posting ulang cerita di mana akun mereka ditandai oleh akun lain.

Menurut co-founder Instagram, Mike Krieger, Instagram belum meluncurkan fitur tersebut hingga saat ini, karena mungkin tidak berjalan baik dengan pengguna.

"Ini akan membuat orang merasa seperti konten dalam makanan mereka bukan yang mereka pilih," katanya dalam wawancara dengan Bloomberg awal tahun ini.

Tidak hanya sampai di situ, Instagram juga kabarnya tengah menguji beberapa fitur terbaru, seperti memisahkan hashtag dari teks, berbagi geofenced, stiker kuis, dan stiker sorotan cerita.

